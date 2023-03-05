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«كهرباء الشارقة» تطور أنظمة وإجراءات الكوادر البشرية

«كهرباء الشارقة» تطور أنظمة وإجراءات الكوادر البشرية
6 مارس 2023 02:16

الشارقة (الاتحاد)

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 قالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنها تعمل على التطوير المستمر لمنظومة الكوادر البشرية وتنظيم الحقوق وتحديد الواجبات طبقاً لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية لتحقيق الرضا الوظيفي وتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الجودة والتميز وحققت الهيئة مجموعة من الإنجازات خلال عام 2022 في مجال تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالكوادر البشرية. وأوضح ماجد المطوع مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن حزمة الإجراءات التي تم تطويرها وتحديثها خلال عام 2022 تضمنت تبني منظومة متكاملة لإدارة الموارد المؤسسية بالتعاون مع شركة SAP لتخطيط وإدارة الموارد المؤسسية، كما تم إعداد خطة لإدارة المواهب ووضع خطة للتعاقب الوظيفي وتحديد الوظائف بعد دراسة تحليلية للفئات الوظيفية في الهيئة والمقارنات المعيارية بالتعاون مع شركتين متخصصتين وإضافة مؤشرات الأداء في إدارة نظام التقييم السنوي للموظفين وذلك لتحديد مدة وطريقة إنجاز الهدف وتحديث الكفاءات السلوكية ورفع المستوى لتتناسب مع أحدث التطورات والتغيرات في طبيعة العمل وتوحيد المسميات الوظيفية لتناسب مع الأوصاف الوظيفية. وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نفذت خطة تدريبية لتأهيل وتطوير مهارات كوادها البشرية من كافة المستويات الوظيفية خلال عام 2022 شملت 26 برنامجاً تدريبياً للموظفين منها 5 دورات تدريبيبة متخصصة في مجالات الإدارة المالية والمشتريات والعقود والموارد البشرية ونظم المعلومات ودبلوم الخدمات وشارك عدد كبير من الموظفين في برامج تدريبية من خلال منصات إلكترونية.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الموارد البشرية
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