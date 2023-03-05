«الناموس» يتلقى 4056 طلباً لتوصيل الكهرباء في دبي

دبي (وام)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد الطلبات التي تلقتها لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» بلغ 4,056 طلباً خلال عام 2022، بزيادة 6.1% عن عام 2021.

وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة باللهجة الإماراتية تقال للفائز عند فوزه بالسباق) توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط، وتؤكد حرص الهيئة على تقديم التسهيلات للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي من شأنها مساعدة الشركاء على تنفيذ أعمالهم بمنتهى السهولة واليسر، إلى جانب توفير الوقت والجهد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات، ونحرص على إزالة كافة العقبات التي تقف في طريق نجاح المستثمرين، لتظل إمارة دبي مركز جذب للاستثمارات وأرض الفرص والإنجازات. وتوفر الهيئة بيئة إيجابية تعزز التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها من الاستشاريين والمقاولين، وتحفز الابتكار، لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لترسيخ ريادة وتميز الهيئة على مستوى العالم.

من جانبه، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2495 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2022.