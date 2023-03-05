معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 ينطلق اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويوفّر المعرض فرصاً وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم، وتسهيل إجراءات التوظيف من قبل الجهات المشاركة التي يبلغ عددها أكثر 40 مؤسسة من مختلف القطاعات.

وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تنظيم 21 ورشة عمل متنوعة خلال المعرض تتمحور حول أبرز المهارات والأدوات اللازمة لتطوير المسار المهني والعملي لمنتسبي الخدمة الوطنية وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. وتسلط ورش العمل التي يشهدها المعرض الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة مثل اختبار الإمارات القياسي، الكفاءات الحيوية وما يتطلبه النجاح، دور الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني في رفع الوعي بالأمن السيبراني، مهارات القيادة والابتكار، الإطار العام للكفاءات السلوكية وإطار الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية، آلية وإجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023 - 2024، وغيرها من الموضوعات التي تعزز من فرص خريجي الخدمة الوطنية بالحصول على مستقبل وظيفي ناجح.

ويعد المعرض من المبادرات القائمة عليها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والتي تعنى بتوفير فرص العمل للمجندين ودعم ملف التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان انخراطهم في سوق العمل ضمن إجراءات ميسرة ومبسطة فور إنهائهم لبرنامج الخدمة الوطنية والتأكيد على المشاركين في إعطاء الأولوية للمجندين في الاختيار والتعيين. ويشهد المعرض، زيارات لكبار الشخصيات والمسؤولين من القطاعين العسكري والمدني للاطلاع على سير العمل والتأكد من توافر كل التسهيلات والإمكانات للمجندين ومساعدتهم على إيجاد الوظائف.