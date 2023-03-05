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شرطة دبي تشارك في معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية

شرطة دبي تشارك في معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية
6 مارس 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023  الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتأتي مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية. وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض، من أجل توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي حرصت على المشاركة في المعرض منذ انطلاق دورته الأولى، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.
بدوره، أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن منصة شرطة دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023، ستستقبل مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار أيام المعرض، وستعرض عليهم الوظائف الشاغرة والتي يُمكنهم التقدم إليها، وستقدم شرحاً حول الرتب العسكرية ذات الصلة، متمنياً التوفيق لكافة الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي.

شرطة دبي
معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
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