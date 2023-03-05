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شرطة أبوظبي تُشارك في توعية سائقي «الطلبات»

خلال الحملة (من المصدر)
6 مارس 2023 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية مرورية لمستخدمي الدراجات النارية وتوصيل الطلبات في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الحملة المرورية الموحدة الأولى لوزارة الداخلية لعام 2023 تحت شعار «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية»، والتي تستهدف تعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى هذه الفئة من مستخدمي الطريق وحرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن المبادرة ركزت على مستخدمي الدراجات النارية بجميع أنواعها وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الثقافة المرورية باشتراطات السلامة أثناء قيادة الدراجات النارية والوصول لأكبر فئة مستهدفة من الجمهور لتعزيز الأمن والأمان والسلامة.
وأوضح أن التوعية شملت كافة مستخدمي الدراجات النارية لتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطيرة، وما يتطلب ذلك من وعي بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والحماية والتعريف بالمواد القانونية، التي تضمن سلامة الجميع وتحقيق رؤية شرطة أبوظبي بأن تصبح الإمارة رائدة في استدامة الأمن والأمان.
وتضمنت المبادرة الميدانية أفلاماً توعية مرورية رقمية على شاشة الكمبيوتر اللوحي وتوزيع بروشورات التوعية الرقمية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية بتهور أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين، وتقديم النصح والإرشاد بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، إلى جانب توعية أولياء الأمور بحث أبنائهم على القيادة الآمنة وضرورة التقيد بشروط السلامة العامة للحد من وقوع الحوادث.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
وزارة الداخلية
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