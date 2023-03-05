«التحدي الصفري» تعزز جهود الأمن والأمان في «نايف» بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف، ومن خلال إطلاقه لمبادرة «التحدي الصفري» نجح في تعزيز جهود الأمن والأمان والحد من الجريمة خلال الربع الأخير من العام الماضي (منذ إطلاق المبادرة)، بينما حقق المركز نسبة %97.6 معلومية للقضايا المُقلقة وتحقيق معدل استجابة للحالات الطارئة بلغ 1.41 دقيقة.

وقال اللواء الجلاف «إن النتائج والإنجازات المتعددة للعاملين في مركز شرطة نايف، أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة، ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تُلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات. خاصة أن منطقة نايف تعد من أهم المناطق التجارية والسياحية في دبي لموقعها الجغرافي المميز الذي يجمع عبق الماضي وازدهار المستقبل، وتوافد المتسوقين والزوار والسواح إليها من مختلف المناطق».

واطلع الجلاف خلال جولته على النتائج المتعلقة بالمركز وإحصاءات قسم المناوبة والتسجيل المروري والجنائي خلال عام 2022، والتي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية، حيث بلغت نسبة القضايا «المُقلقة المعلومة» في المركز 97.61%.

لا وفيات

ووفقاً للإحصائيات لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير في منطقة نايف خلال الثلاث سنوات الماضية، ليبلغ معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من سكان منطقة الاختصاص صفر %، فيما ساهمت الدراسات التحليلية والحملات التوعوية في تحقيق هذه النتيجة. كما اطلع اللواء الجلاف على مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتي حقق فيها المركز 1.41 دقيقة خلال العام الماضي، في حين كان المستهدف 3 دقائق للحالات الطارئة. كما واطلع على مبادرة الفرق الأمنية، والتي نتج عنها ضبط 153 مطلوباً، و655 مخالفاً، و14 متسولاً، و149 بائعاً متجولاً.