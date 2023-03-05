مدير «العمليات المركزية» يستقبل مكالمات الجمهور

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مكالمات الجمهور على خط الطوارئ 999 في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات التعامل مع المكالمات وسرعة وصول الدوريات الشرطية المختصة لمواقع البلاغات.

وضمن مبادرة «في الميدان» استمع إلى ملاحظات الجمهور والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لديهم.

وحث الضباط والعاملين في مركز القيادة والتحكم على مواصلة جهودهم المتميزة من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغات، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال على الرقم «999» المخصص للإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على الجمهور وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة.