«مترو دبي للموسيقى» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

ضمن حملة #وجهات_دبي وتزامناً مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويستمر حتى 12 مارس الجاري بمشاركة 20 عازفاً من أصحاب المواهب الموسيقية من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يقدمون للجمهور في 5 محطات مترو مختارة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات مختلفة.

ورحبت شيماء السويدي، مديرة إدارة «براند دبي» بالفنانين المشاركين في النسخة الثالثة للمهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان يأتي ترسيخاً للمكانة المتميزة لدبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، وتأكيداً على مكانتها عاصمة للإبداع ووجهة رئيسة للمبدعين من أنحاء العالم.

وتُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً في محطات مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، الأكثر استخداماً من الركاب، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية. ويُعقد «مترو دبي للموسيقى» في شهر مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع #وجهات_دبي المختلفة.

وتسلط الدورة الحالية الضوء على جهود الإمارات في مجال الاستدامة وإعلانها 2023 «عام الاستدامة»، حيث يضم بين قائمته عدداً من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.