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سالم بن سلطان القاسمي: الإمارات أضحت بتوجيهات قيادتها الرشيدة منارة للتسامح و التعايش

سالم بن سلطان القاسمي: الإمارات أضحت بتوجيهات قيادتها الرشيدة منارة للتسامح و التعايش
5 مارس 2023 20:53

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة أضحت منارة للتسامح والتعايش ونشرقيم السلام عالميا.

وقال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي خلال كلمته في المؤتمر الدولي لتعزيز السلم والتعايش السلمي والمجتمعي أمس في العاصمة الأردنية عمان إن الإمارات ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أضحت مثالا يحتذى به لدول العالم على صعيد التعايش المجتمعي واحترام قيم التسامح وهو ما أسهم في أن تصبح الدولة وجهة مفضلة للعيش والإقامة.

وأضاف : " نتحدث اليوم في المؤتمر عن قضية جوهرية ممثلة في قضية السلام والأمن المجتمعي ما يجعلنا نستبشر خيرا بأن يواصل الحدث عبر دوراته المتعددة دوره بوصفه منصة ملهمة لإيجاد أفضل الحلول والرؤى الداعمة لاستقرار البشرية جميعها".

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المصدر: وام
التسامح
التعايش
سالم بن سلطان القاسمي
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