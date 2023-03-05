ممثلاً لرئيس الدولة.. حاكم الفجيرة يرأس وفد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نمواً في الدوحة
حاكم الفجيرة
5 مارس 2023 12:19
ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً الذي افتتحه اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.
حضر الافتتاح .. معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.
وقال صاحب السمو أمير دولة قطر في كلمته الافتتاحية.. ينعقد مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة.
وأضاف "أننا على ثقة في أن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة .. وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية".
وأكد سموه "أنه ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني .. ومن هذا المنطق فإن انعقاد هذا المؤتمر يمثل تجديداً لتضامننا ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجحة ومستدامة لها".
وأضاف "علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا".
من جانبه دعا معالي أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الشركاء في التنمية إلى دعم تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه..و تحويل كلماته الى نتائج ملموسة.
وقال على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نموا لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي.