نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
نهيان بن مبارك
5 مارس 2023 11:53
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في دبي أمس المؤتمر السنوي لجمعية الأمراض النادرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
يشارك في المؤتمر الذي تنظمه جمعيه الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجمعية الإمارات للأمراض الجينية 500 متخصص و 100 محاضر من 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واميركا واوروبا.
يترأس المؤتمر الدكتور أيمن الحطاب رئيس جمعية الامراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية. ويركز على أحدث التطورات المتعلقة بالتشخيص والعلاج والأبحاث المتعلقة بالأمراض النادرة. ومن أهم المواضيع التي أثيرت استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة بالتشخيص المبكر واستخدام المنصات الإلكترونية التي تسهل الوصول الى التشخيص على الأطباء من كل التخصصات لتتمكن من التدخل العلاجي المبكر للأمراض النادرة.
و تم خلال المؤتمر إطلاق "جائزة الندرة لتكريم الرواد في رعاية الامراض النادرة من التشخيص الى العلاج ودعم افراد المجتمع".. حيث تم تكريم كل من الدكتور توفيق بن عمران من دولة قطر على انجازاته في تشخيص وعلاج الأمراض الجينية والبروفيسورة مها زكي من مصر على إنجازاتها في المركز الوطني للامراض الجينية، والبروفيسورة سهام العلوي من المغرب على إنجازاتها في برنامج الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي والمبايض، والدكتورة مريم الشحي من سلطنة عمان على دعمها للأسر المصابة بالأمراض النادرة، ومنظمة دوشين العالمية من هولندا.
كما تم تكريم بعض الأبطال من أصحاب الهمم، ومنهم عبدالله الصوري الذي يعاني من الضمور العضلي، وحصل بطموحه وشغفه على شهادة الماجستير بامتياز من الجامعة البريطانية. وايضا البطلة مهرة التي تم علاجها من الثلاسيميا من خلال الخلايا الجذعية ..كما تم تكريم البروفيسورة ايمان جاد الرائدة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، والدكتورة عائشة الفلاسي المبادرة في العمل التطوعي. وكذلك تم تكريم مؤسسة اللولو على دعمها للأبحاث المتعلقة بالامراض النادرة.. وكرم المؤتمر أيضا الدكتور سالم بن ركاض العامري لدعمه المستدام لكل ما يخص النشاطات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص ما يتعلق بالأمراض النادرة.