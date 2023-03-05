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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم في براكة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
5 مارس 2023 08:53

أكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.1 درجة مئوية في براكة بمنطقة الظفرة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً.

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طقس اليوم صحو
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
براكة
الظفرة
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