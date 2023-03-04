غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ211 للمجلس الحاكم التي ستعقد في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

ويضم وفد المجلس في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وعدنان حمد الحمادي، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ويلقي معالي صقر غباش كلمة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال المناقشة العامة للجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني، حول موضوع «تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب».

ويشارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي اللجنة المالية واللجنة التنفيذية للاتحاد.

كما يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، وهي لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة.

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة الشعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة موضوع «تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب».

كما ستتم متابعة تنفيذ البرلمانات لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي والمقررات الأخرى بشأن مجال التغير المناخي، حيث ستقدم البرلمانات المشاركة عرضاً موجزاً حول «كيفية تحويل الكلمات إلى أفعال للتصدي لتغير المناخ»، وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بطلب المشاركة في أعمال البند، لاستعراض جهود دولة الإمارات في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.

وبهدف حشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية والبرلمانية، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في شأن التغير المناخي، سيتم على هامش اجتماعات الاتحاد بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إنشاء منصة للتعريف باستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وعرض جهود الدولة في شأن تنفيذ قرارات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة وخفض الانبعاثات، والتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية التي تؤثر على الاستدامة.

جدول أعمال

يتم وفق جدول أعمال الدورة الـ 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ145، وعرض تقرير الرئيس وتقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد منذ الدورة الـ209 للمجلس الحاكم، وتقرير حول عمل فريق عمل الاتحاد بشأن الوضع في أوكرانيا، كما يبحث الوضع المالي للاتحاد والموازنة الموحدة للعام 2023، والمشروع السياسي للاتحاد البرلماني الدولي في الأمم المتحدة، والنظر في الطلبات المتعلقة بعضوية الاتحاد.

ويطلع المجلس الحاكم على تقارير الاجتماعات المتخصصة للاتحاد، وتقارير من الأعضاء عن أنشطة الاتحاد، ويناقش الاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، ويطلع على أنشطة وقرارات ومخرجات اللجان والهيئات الأخرى. ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان والمجموعات، وهي: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ويشارك الأمين العام والأمناء العامون المساعدون للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الذي سينعقد خلال اجتماعات الجمعية والمجلس الحاكم، وستناقش الجمعية عدداً من الموضوعات، وهي «عدم المساواة بين الرجال والنساء في البرلمان- ماهي الحلول؟»، وموضوع «البرلمانيون وتضارب المصالح»، وموضوع «دور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ»، وسيتم إجراء استبيان بشأن دليل أفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية.