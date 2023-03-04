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ريم الهاشمي: شراكات أكثر استدامة وفاعلية

ريم الهاشمي متحدثة خلال الفعاليات (وام)
5 مارس 2023 01:35

أبوظبي (وام)

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في النسخة الثامنة من منتدى حوار «رايسينا»، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات. 
وافتتح المنتدى بكلمة من معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، كضيف شرف، وكلمة لمعالي ناريندرا مودي - رئيس وزراء جمهورية الهند.
وتأتي مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند.
وعقدت معاليها عدداً من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال المنتدى، مع وزراء خارجية عددٍ من الدول المشاركة. وشاركت معاليها في اليوم الثاني بجلسة حوارية بعنوان «إقليم الفرص: من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر العرب»، حيث ركزت، خلال مداخلتها، على توجه دولة الإمارات في بناء شراكات أكثر استدامة وفاعلية مع دول العالم، ورؤيتها في أهميـــة توظيـــف التكنولوجيا والعلوم والابتكار لتعزيز هذه الشراكات، والتي تهدف إلى منفعة وخدمة البشرية.

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COP28
أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث تهدف دولة الإمارات من خلال الاستضافة إلى التركيز على إيجاد الحلول والابتكارات الجديدة، بما يخدم التحديات التي يواجهها العالم، ويحقق آمال الشعوب.
وشارك في الجلسة الحوارية: معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأوصاف سعيد وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية لجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج.

ريم الهاشمي
الإمارات
نيودلهي
الهند
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