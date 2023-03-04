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الإمارات

ممثلاً لرئيس الدولة.. حاكم الفجيرة يرأس وفد الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نمواً

حمد بن محمد الشرقي
4 مارس 2023 23:54

ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً والذي يبدأ أعماله غداً في الدوحة في دولة قطر الشقيقة.

يعقد المؤتمر على مدى خمسة أيام، بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.

تشمل المحاور الأساسية، التي يناقشها المؤتمر، الاستثمار في الكوادر البشرية والقضاء على الفقر وبناء القدرات إضافة إلى تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم الدول النامية.

كما يبحث المؤتمر تعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ومواجهة تغير المناخ والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً.

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمد بن محمد الشرقي
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