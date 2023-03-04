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الإمارات

اجتماع إقليمي حول «النظم الغذائية الصحية»

حسين الرند
5 مارس 2023 01:34

دبي (وام)

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الإقليمي للخبراء بشأن سياسات النظم الغذائية الصحية الذي ينظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية في دبي بهدف مناقشة المستجدات في مجال سياسات النظم الغذائية الصحية على مستوى المنطقة مع التركيز على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاسترشاد باستراتيجية التغذية لإقليم شرق المتوسط 2020-2030.
حضر الاجتماع، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي والقطاعات المعنية في هذا المجال بالدولة، بمشاركة خبراء وممثلين من دول مجلس التعاون، والدكتور أيوب الجوادلة المستشار الإقليمي للتغذية في المنظمة، وعدد من الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى مشاركة عن بعد لبعض ممثلي البلدان الأخرى في إقليم شرق المتوسط.
تتمثل الأهداف الرئيسية للاجتماع في تعزيز الإجراءات لإرساء نظم غذائية صحية واستعراض أحدث الإرشادات والتوجهات ومناقشة فرص التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية بشأن تنفيذ مجالات العمل الرئيسية الأربعة وهي إعادة تركيب وتصنيع الأغذية، تحسين جودة الطعام المبيع أو المقدم في المؤسسات العامة، الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتوسيم الأغذية، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات الدول في تنفيذ السياسات في هذه المجالات الأربعة وأحدث الإرشادات الصادرة عن المنظمة ومبادراتها ذات الصلة فضلاً عن الوقوف على احتياجات الدعم وفرص التعاون لدول المنطقة.
وأكد الدكتور حسين الرند أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إطار جهودها الرامية لأن تكون من الدول الرائدة في مجال النظم الصحية الغذائية.
من جهتها، لفتت نوف العلي مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة إلى إطلاق الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مجموعة واسعة من مبادرات وبرامج التعزيز والتثقيف الصحي بالتركيز على جانب التوعية التغذوية وتحفيز أنماط غذائية صحية لدى أفراد المجتمع وذلك بناء على استراتيجيات وطنية أخرى تدعم مستهدفات أجندة التغذية الصحية في مجال الوقاية من أمراض السمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها من المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال تبني استراتيجيات هادفة.

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برامج وطنية
قال الدكتور حسين الرند إن الدولة تعمل على العديد من البرامج الوطنية والتشريعات التي تساهم في تعزيز الغذاء الصحي للأفراد وترفع من جودة حياتهم لخفض معدل انتشار الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في خفض تكاليف الإنفاق على علاج الأمراض وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة ورفع جودة الحياة واستدامتها على المدى البعيد.
وأضاف أن الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يمثل خريطة طريق لتطوير النظم الصحية الغذائية بطرق مستدامة وتطوير نتائج المؤشرات الصحية وتعزيز الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب. ولفت إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز مقومات النظم الصحية الغذائية وفق أفضل الممارسات العالمية ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة من خلال توسيع نطاق مبادرات التغذية لمستقبل أكثر صحة واستدامة مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة والتثقيف في مجال التغذية.

 

الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
منظمة الصحة العالمية
دبي
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