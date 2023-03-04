«دفاع مدني أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي

العين (وام)

نظمت هيئة الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، مساء أمس الأول، بقلعة الجاهلي بمدينة العين، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، حضره عدد من قيادات الدفاع المدني والجهات الحكومية والخاصة.

وقال العقيد مظفر محمد العامري مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء، في كلمة له خلال الحفل: «في الأول من مارس من كل عام نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للدفاع المدني، تكريماً وتقديراً للدور البطولي الذي يقوم به أبطال الدفاع المدني وما يضطلعون به في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات والموارد والإنجازات الوطنية».

وأضاف: إن احتفالنا باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي هذا العام تحت شعار: «الدفاع المدني والتكنولوجيا في تقييم المخاطر» احتفاءً وتكريماً وتقديراً للدور الريادي الكبير الذي تقوم به هيئة أبوظبي الدفاع المدني في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية بمختلف المواقع.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني شهدت تطوراً كبيراً في مختلف عملياتها الرئيسية وخدماتها الأساسية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وبفضل الرعاية الكريمة التي تقدمها قيادتنا الرشيدة للهيئة وللعاملين فيها، ونتيجة نمو الموارد والقدرات البشرية والتقنية، وبفعل الاستثمار لأحدث تكنولوجيات الوقاية والسلامة أصبحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اليوم مصدراً للخبرات والمعرفة المهنية ما بين الدول المتقدمة، وفي تطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية الذكية لحماية الأرواح وسلامة الممتلكات في المباني والمنشآت، واستشراف المستقبل لتحقيق رؤية «الهيئة» بأن تصبح إمارة أبوظبي أفضل مدن العالم في تحقيق استدامة حماية وسلامة المجتمع.

وفي نهاية الحفل، كرمت هيئة الدفاع المدني مدراء إدارة العين المتقاعدين والمتميزين والشركاء الاستراتيجيين لـ«الهيئة».