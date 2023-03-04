الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دفاع مدني أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي

الحضور خلال الحفل (وام)
5 مارس 2023 01:34

العين (وام)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف ثابت هاشم أحمد القيسية
47 مزرعة نباتية تجارية في الدولة

 نظمت هيئة الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، مساء أمس الأول، بقلعة الجاهلي بمدينة العين، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، حضره عدد من قيادات الدفاع المدني والجهات الحكومية والخاصة.
وقال العقيد مظفر محمد العامري مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء، في كلمة له خلال الحفل: «في الأول من مارس من كل عام نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للدفاع المدني، تكريماً وتقديراً للدور البطولي الذي يقوم به أبطال الدفاع المدني وما يضطلعون به في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات والموارد والإنجازات الوطنية».
وأضاف: إن احتفالنا باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي هذا العام تحت شعار: «الدفاع المدني والتكنولوجيا في تقييم المخاطر» احتفاءً وتكريماً وتقديراً للدور الريادي الكبير الذي تقوم به هيئة أبوظبي الدفاع المدني في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية بمختلف المواقع.
وأوضح أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني شهدت تطوراً كبيراً في مختلف عملياتها الرئيسية وخدماتها الأساسية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وبفضل الرعاية الكريمة التي تقدمها قيادتنا الرشيدة للهيئة وللعاملين فيها، ونتيجة نمو الموارد والقدرات البشرية والتقنية، وبفعل الاستثمار لأحدث تكنولوجيات الوقاية والسلامة أصبحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اليوم مصدراً للخبرات والمعرفة المهنية ما بين الدول المتقدمة، وفي تطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية الذكية لحماية الأرواح وسلامة الممتلكات في المباني والمنشآت، واستشراف المستقبل لتحقيق رؤية «الهيئة» بأن تصبح إمارة أبوظبي أفضل مدن العالم في تحقيق استدامة حماية وسلامة المجتمع.
وفي نهاية الحفل، كرمت هيئة الدفاع المدني مدراء إدارة العين المتقاعدين والمتميزين والشركاء الاستراتيجيين لـ«الهيئة».

الدفاع المدني
أبوظبي
العين
اليوم العالمي للدفاع المدني
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©