شرطة دبي تشيد بدور منقذي الشواطئ في مبادرة «شكراً لكم»

دبي (الاتحاد)

شهد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مبادرة «شكراً لكم»، والتي نظمتها إدارة الشرطة السياحية، بالتعاون مع الشركاء، تقديراً لدور منقذي الشواطئ الحيوي، وحرصهم على سلامة مرتادي الشواطئ.

وأكد العميد خلفان الجلاف، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لدور كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين يساهمون في تحقيق توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمانه، منوهاً بدور منقذي الشواطئ الجوهري في مراقبة الشواطئ، وحرصهم على اتباع مرتاديها لتعليمات وإجراءات السلامة حفاظاً على حياتهم، موجهاً شكره لهم وللشركاء الخارجيين، ممثلين ببلدية دبي، وكايت بيتش، والشركاء الداخليين في شرطة دبي، ممثلين بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز الجناح الجوي، وإدارة الإعلام الأمني، ومبادرة «الروح الإيجابية» على التعاون لإنجاح هذه المبادرة.

كما أشار إلى أن المبادرة تتضمن توعية منقذي الشواطئ بالخدمات التي تقدمها إدارة الشرطة السياحية، وقنوات التواصل، والقوانين المعمول بها، وأهم الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها حفاظا على سلامة وأمن مرتادي الشواطئ.

وتضمنت المبادرة، محاضرة لمنقذي الشواطئ، إلى جانب فعاليات رياضية متنوعة ومسابقات. وفي الختام، كرم العميد الجلاف منقذي الشواطئ والشركاء.