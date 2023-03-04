ندوة عن «إعادة تدوير البلاستيك 2023 الحلول المستدامة»

الشارقة (وام)

نظمت مجموعة تحولات الفن والتصنيع التجميعي والتصميم التابعة لمعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة تزامناً مع عام الاستدامة 2023، واستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر «COP28» لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ندوة بعنوان: «إعادة تدوير البلاستيك 2023 الحلول المستدامة»، والتي شارك خلالها باحثون وأكاديميون ورواد الصناعة بهدف تبادل أفضل الخبرات والممارسات ومناقشة الأفكار والحلول المبتكرة لخلق بيئة أكثر استدامة.

وأكد الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، اهتمام جامعة الشارقة بالبيئة البحثية والتعليمية التي تركز على البحوث التطبيقية المستدامة، بالتعاون مع شركاء الصناعة للمساهمة في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال المجموعات البحثية التابعة للمراكز والمعاهد البحثية التي تركز على بحوث متعددة التخصصات.

وقدمت الدكتورة إيمان إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والتصميم، قسم التصميم التطبيقي ومنسقة مجموعة تحولات الفن والتصنيع التجميعي والتصميم، عرضاً توضيحياً لإعادة تدوير البلاستيك، ثم عرض البروفيسور زلاتان فيليبوفيتش الذي قدم ورقته بعنوان «ممارسة البلاستيك الثمين: من صنع الأدوات إلى تعزيز التغيير»، وقدم البروفيسور فيليكس هارتموت ورقته التي جاءت بعنوان «دور المجتمع في إعادة التدوير لتحقيق أهداف صفر نفايات»، كما عرض البروفيسور جوفريدو بوتشيتي مداخلته التي تدور حول النهج الجديد للحلول المستدامة، أما البروفيسور كارلوس بانون فقدم محاضرة بعنوان «العمارة المطبوعة ثلاثية الأبعاد: التطبيقات والاتجاهات»، وعرضت البروفيسور أندريا ماكروز محاضرة بعنوان «المواد والاستدامة والتصميم»، واختتمت إيما باربر الندوة بتقديم محاضرة عن «حلول لإعادة تدوير البلاستيك»، إلى جانب ذلك، تضمنت الندوة جلسة حوارية ترأسها البروفيسور كارلوس مونتانا بمشاركة كل من رانجينا راغافان وماهر مكتبي وايما باربل ومارينا بيريز موضوع الحلول البلاستيكية المستدامة.