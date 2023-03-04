الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مهرجان أم القيوين البحري الخميس المقبل

تنظيم مسابقة صيد الأسماك ضمن المهرجان (من المصدر)
5 مارس 2023 01:34

سعيد أحمد (أم القيوين)

أخبار ذات صلة
مكتب وزارة الصحة بأم القيوين ينظم ماراثون «1 كم»
ربط 400 منشأة بمنصة ذكية بأم القيوين

تنطلق فعاليات مهرجان أم القيوين البحري 2023 الخميس المقبل، في نسخته الثانية، بتنظيم من دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ويستمر 4 أيام، يشتمل على فقرات متنوعة وعروض تراثية وشعبية ومسابقات وحرف بحرية.
ويهدف المهرجان إلى دعم مهنة صيد الأسماك والصيادين بالإمارة، من خلال عرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال صيد الأسماك، بالإضافة إلى عرض الرياضات البحرية المختلفة، لتشجيع الشباب المواطنين على ممارسة الرياضة وإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم.
وحرصت اللجنة المنظمة، على تنظيم النسخة الحالية، بحلة جديدة تواكب تطلعات ورؤية الإمارة، وخلق تجربة ممتعة وفريدة للزوار، من خلال فقرات ترفيهية متنوعة وخصومات مميزة للصيادين لشراء معدات الصيد والرياضات البحرية ومستلزماتها.
ويوفر المهرجان فرصة استثمارية وتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والرياضات البحرية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم بطريقة مبتكرة.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، بطولة أم القيوين لصيد الكنعد، وسباق التجديف بقوارب النزهة «الكاياك» لمسافة 500 متر للرجال والنساء، لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وبطولة الغوص الحر، وصيد الأسماك على الشاطئ، والصيد بقوارب التجديف، بالإضافة إلى معرض الاقتصاد الأزرق، ومجلس الصيادين التراثي، ومنطقة ألعاب للأطفال.

أم القيوين
دائرة السياحة والآثار
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©