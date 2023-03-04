مهرجان أم القيوين البحري الخميس المقبل

سعيد أحمد (أم القيوين)

تنطلق فعاليات مهرجان أم القيوين البحري 2023 الخميس المقبل، في نسخته الثانية، بتنظيم من دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ويستمر 4 أيام، يشتمل على فقرات متنوعة وعروض تراثية وشعبية ومسابقات وحرف بحرية.

ويهدف المهرجان إلى دعم مهنة صيد الأسماك والصيادين بالإمارة، من خلال عرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال صيد الأسماك، بالإضافة إلى عرض الرياضات البحرية المختلفة، لتشجيع الشباب المواطنين على ممارسة الرياضة وإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم.

وحرصت اللجنة المنظمة، على تنظيم النسخة الحالية، بحلة جديدة تواكب تطلعات ورؤية الإمارة، وخلق تجربة ممتعة وفريدة للزوار، من خلال فقرات ترفيهية متنوعة وخصومات مميزة للصيادين لشراء معدات الصيد والرياضات البحرية ومستلزماتها.

ويوفر المهرجان فرصة استثمارية وتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والرياضات البحرية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم بطريقة مبتكرة.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، بطولة أم القيوين لصيد الكنعد، وسباق التجديف بقوارب النزهة «الكاياك» لمسافة 500 متر للرجال والنساء، لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وبطولة الغوص الحر، وصيد الأسماك على الشاطئ، والصيد بقوارب التجديف، بالإضافة إلى معرض الاقتصاد الأزرق، ومجلس الصيادين التراثي، ومنطقة ألعاب للأطفال.