جامعة الشارقة تنظم «لقاء الأكاديميين المواطنين»

الشارقة (وام)

نظم مكتب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع بالجامعة، تنفيذاً لسياسة التوطين والتوظيف بجامعة الشارقة التي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، «لقاء الأكاديميين المواطنين» وذلك في مجمع القرآن الكريم بإمارة الشارقة.

وفي إطار اللقاء اجتمع الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونوابه مع الكادر الأكاديمي المواطن، بهدف مناقشة تطلعات ورؤية الجامعة في مجال توطين الكادر الأكاديمي وتعزيز دوره الإيجابي في العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتم خلال اللقاء عقد جلسات عصف ذهني لمناقشة عدد من المحاور التي تركز على التحديات التي تواجه الكوادر الأكاديمية المواطنة، ومنها: المحفزات والامتيازات المقدمة، وكيفية تهيئة البيئة الداخلية لهم، إلى جانب التدريب والتأهيل المهني، وتمكينهم في مجالات البحث العملي، بالإضافة إلى الاستقطاب والتعيين حسب المؤهلات والتخصصات الأكاديمية، كما تم عرض إحصائيات وأرقام حول التوطين في الكادر الأكاديمي بجامعة الشارقة، والتي وثقت تطور أعدادهم ليصبح عددهم 51 عضو هيئة أكاديمية من المواطنين في عام 2023، وتتطلع الجامعة لأن تستقطب 250 عالماً وباحثاً من الأكاديميين المواطنين بحلول 2030.

تمكين

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أن تنظيم اللقاء يأتي من منطلق حرص جامعة الشارقة على تمكين الكادر الأكاديمي المواطن بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام 2024-2030 في زيادة عدد العلماء والباحثين والمدرسين المواطنين الإماراتيين في الجامعة بنسبة 25%، مشيراً إلى أهمية تعزيز البحث العلمي وإشراك الكادر الأكاديمي من المواطنين في المجموعات البحثية من خلال نشر الأبحاث العلمية بالتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية بالجامعة. وأضاف الدكتور النعيمي أن الجامعة تعمل على العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة وإعدادهم لتحسين الأداء الأكاديمي والإداري ومنها برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي، الذي يعد الأول من نوعه بدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، ويهدف إلى تنمية المهارات البحثية للشباب الإماراتي، وتمكينهم من تولي أدوارهم كقادة مستقبليين، ومهنيين في المجتمع، مما يسهم في استمرار تقدم الجامعة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.