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«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع نظيرتها في المغرب

«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع نظيرتها في المغرب
5 مارس 2023 01:34

الرباط (وام)

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بحث وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، أمس، في العاصمة المغربية «الرباط»، مع معالي آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات الحقوقية.
وتأتي زيارة وفد الهيئة، في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات الحقوقية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يملك رصيداً كبيراً في تراكم الخبرات تجاه الملفات الحقوقية. وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن زيارة وفد الهيئة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب هي امتداد للشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، مبدياً تطلعه لتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن اللقاء الذي جمع وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع معالي آمنة بوعياش هو الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي جرى في ديسمبر 2022 في مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة أبوظبي.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الرباط
المغرب
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