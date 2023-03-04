مدير عام بلدية خورفكان في حوار لـ«الاتحاد»: الاستدامة ركيزة مشروعات البلدية لتوفير جودة الحياة للمتعاملين

فهد بوهندي (خورفكان)

كشفت المهندسة فوزية القاضي مدير عام بلدية خورفكان عن أن الاستدامة ركيزة مشروعات البلدية لتوفير جودة الحياة للمتعاملين، بحيث تتجه المشروعات المنفذة من قبل البلدية لتهيئة بيئة محفزة على السعادة لكل متعامل عبر اختصار الوقت والجهد والدقة في إنجاز المعاملات التي تعود في النهاية بالنفع على الجميع، وترفع من معدلات الرضا عن جودة الأداء والخدمات المقدمة.

ولفتت القاضي إلى أن التوسع في الرقعة الخضراء من حدائق ومسطحات، تمثل أحد الأهداف الحيوية للبلدية؛ وذلك بالنظر إلى دور هذا التوسع في الحفاظ على البيئة، وإضفاء البهجة على مدينة خورفكان التي تمتاز بموقعها الجغرافي المتميز ومرافقها المتطورة وطبيعتها الخلابة، بما يجعلها مقصداً للزائرين من داخل الدولة وخارجها.

توفير البيئة الإلكترونية

أكدت القاضي، في حوار لـ«الاتحاد»، أن البلدية تضع أهدافاً واضحة ومحددة للارتقاء بمجال العمل البلدي في مجالاته كافة؛ لذلك ساهم قسم تقنية المعلومات في توفير البيئة الإلكترونية، بما يتناسب مع احتياجات الموظفين والمتعاملين، حيث تم عقد اجتماعات مع مختلف أقسام بلدية مدينة خورفكان، ودراسة متطلباتهم الإلكترونية كافة، ومن ثم تحليل الدراسات كافة، ووضع خطط عمل، ومن خلالها تم تحويل 80% من الإجراءات الداخلية الورقية لأقسام بلدية خورفكان إلى أنظمة إلكترونية داخلية، إضافة لدور الموقع الإلكتروني والموقع الذكي للبلدية، حيث تُعد بلدية خورفكان من أهم المؤسسات الحكومية في المدينة، وهي المؤسسة الرائدة والمحركة للخدمات الذكية والمبتكرة.

وقالت المهندسة فوزية القاضي: إن جهاز «بوابة الاستعلامات الذكية» يُعد أحد قنوات تقديم الخدمة، ويهدف لإسعاد موظفي ومتعاملي بلدية مدينة خورفكان في آنٍ واحد، من خلال تجربة متميزة وفريدة من نوعها باستخدام خصائص ذكية، مشيرة إلى أن البلدية سعت، خلال مبادراتها، نحو التحول الرقمي لإطلاق الروبوت الآلي «آمرني» لمواكبة التقنيات الجديدة في عالم التكنولوجيا، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، الذي يتميز بكونه موظف خدمة عملاء آلياً يمكنه تقديم خدمات للجمهور لفئات عدة، وأبرزها أصحاب الهمم، وكافة المتعاملين والموردين ومكاتب الاستشاريين والمقاولين، إضافة لموظفي بلدية مدينة خورفكان.

«آيزو» البيئة

وأشارت المهندسة فوزية القاضي إلى أهم الإنجازات والمميزات التي حصلت عليها بلدية مدينة خورفكان، وأبرزها شهادة «آيزو» في نظام الإدارة المتكاملة 9001، شهادة «آيزو» الخاصة في البيئة 14001، وشهادة «آيزو» الخاصة بالصحة والسلامة المهنية 18001، وشهادة «آيزو» الخاصة بخدمة المتعاملين 10001، وشهادة «آيزو» في استمرارية الأعمال 22301. كما حصلت بلدية مدينة خورفكان على جائزة العلم الأزرق الدولية لشاطئ مدينة خورفكان؛ وذلك تقديراً لجهودها في تحقيق المعايير العالمية المطلوبة، حيث تحرص البلدية على تطوير المرافق الترفيهية والشواطئ بمقاييس عالمية تلبي تطلعات أفراد المجتمع كافة.

زيادة الرقعة الخضراء

أكدت مدير بلدية خورفكان حرص البلدية على تعزيز الاستدامة، والتوسع في الرقعة الخضراء لتعزيز جمال المدينة، حيث نفذ قسم الزراعة والحدائق العامة عدداً من المشاريع والأعمال الزراعية، وزادت مساحة الرقعة الخضراء في المدينة، بحسب الإحصائيات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت أكثر من 1.134 مليون متر مربع نهاية العام الجاري بزيارة تبلغ 105 آلاف متر مربع عن العام الذي سبقه، وشملت العناصر النباتية المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، وأحواض الزهور الموسمية، والأسيجة وأشجار النخيل والأشجار والشجيرات.

مشروع تخضير جامعة خورفكان

أوضحت أنه من أبرز هذه المشاريع المعززة للاستدامة البيئية، والتي تم إنجازها مؤخراً مشروع تخضير جامعة خورفكان، من خلال إعادة تهيئة الشارع بزراعة 4950 متراً مربعاً من المسطح الأخضر، وزراعة عدد 50 من أشجار الكاسيا في الأحواض، وزراعة عدد 12000 من مغطيات التربة وشجيرات، إضافة إلى تخضير الكلية البحرية وتكملة زراعة المسطحات الخضراء بمساحة 1560 متراً مربعاً، وزراعة زهور موسمية على مساحة 1850 متراً مربعاً بعدد من الأنواع، وزراعة شارع الحراي، حيث تمت زراعة الجزيرة الوسطية في شارع حصي الجديد بالمسطح الأخضر، وجانبي الطريق بتسوية التربة وتركيب شبكات ري، وتزيين الشارع بزهور الجهنمية، حيث بلغ فيها المسطح الأخضر بمساحة 3337 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة زراعة لزهور الجهنمية 2934 متراً مربعاً.

ولفتت إلى أنه تمت زراعة جبال طريق خورفكان والمنطقة المحيطة باستراحة سد الرفيصة، ومدخل مدينة خورفكان والجبال المحيطة بالمدخل، والاستمرار بالتوسع في الرقعة الخضراء بمنتزه مدينة خورفكان، كما تم تطوير حديقة المديفي، حيث تم افتتاح حديقة الشحوح وحديقة اليرموك، وحديقة شيص الجديدة، وتمت إعادة تهيئة وتدشين أجزاء من حديقة شيص بسبب انهيار جزء كبير من الحديقة بسبب الأمطار، بالإضافة إلى الاستمرار بالأعمال الزراعية اليومية للحديقة من تهذيب وقص الشجيرات ومكافحة الآفات الزراعية بها، إضافة إلى مشروع متنزه البحيرات (A3)، حيث تم استكمال زراعة المنطقة حتى امتداد الجبل، وذلك بالتعاون مع قسم البيئة لتغيير حاويات نظافة لحديقة شيص والكورنيش وحديقة عائشة داوود، كما تمت إضافة ألعاب جديدة بحديقة النحوة واللؤلؤية ومنطقة الزبارة ومديفي واليرموك (الأحياء)، إضافة إلى تنفيذ تصميم جديد بحديقة عائشة داوود بالأزهار والحصى الأبيض لزيادة المساحات التجميلية بالحديقة.

الخدمات الذكية

أفادت القاضي بأن نجاح البلدية هو ثمرة العمل البناء وتطبيق الخدمات الذكية التي تصل للمتعاملين، معتمدين على كوادر بشرية متفانية في عملها، وملتزمة بالمضي قدماً في تطبيق الاستراتيجيات المميزة، كما نعمل على تغيير البنية التحتية لشبكة بلدية مدينة خورفكان للمباني كافة، بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، ونحرص على الجانب الترفيهي، من خلال توفير ألعاب الواقع الافتراضي، وتطوير منطقة الألعاب بالحدائق، وتدشين ألعاب رياضية تناسب أصحاب الهمم وكبار السن، إضافة إلى إعداد دراسة حول استخدام التكنولوجيا الذكية في زراعة الجبال.

التقنيات الذكية

أضافت القاضي أن بلدية مدينة خورفكان شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وتمكين التقنيات الذكية التي تسهل إجراء المعاملات التي تسهم إلى المزيد من التطلعات المستقبلية، حيث تعمل على توفير البنية التحتية والتطور التقني، وتعزيز المحافظة على الصحة العامة والبيئية، والعمل على خطط استراتيجية تقود إلى التخطيط الحضري والمستدام، من خلال تعزيز ثقافة إيجابية لإدارة البيئة والطاقة، ونركز دائماً على أهمية غرس وتعزيز المبادئ والقيم لدى الموظفين في البلدية ولدى أبنائنا والأجيال القادمة.

رمز استجابة سريع

أكدت المهندسة فوزية القاضي، خلال حوارها مع «الاتحاد»، أنه تم إعداد نظام الـ QR، وهو رمز استجابة سريع، يسهّل قراءة المعلومات والبيانات لكافة أنواع النباتات المزروعة في مشتل بلدية خورفكان، ويمكّن الزائر من رؤية النباتات الموجودة ومعرفة معلوماتٍ مفيدةٍ عنها، من خلال الرمز الملصق على النبتة، وقد تم استقبال عدد من المدارس الحكومية لإطلاع الطلاب على تلك التقنية بمعدل 970 طالباً وطالبة خلال السنة.