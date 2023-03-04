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افتتاح مؤتمر جراحة القولون والمستقيم في دبي

افتتاح مؤتمر جراحة القولون والمستقيم في دبي
5 مارس 2023 01:34

دبي (وام)

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افتتح في دبي، أمس، «المؤتمر الإماراتي الدولي الأول لجراحة القولون والمستقيم» الذي تنظمه جمعيه الإمارات لجراحة القولون والمستقيم الذي يستمر يومين بمشاركة العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية لجراحة القولون والمستقيم وبإشراف جمعية الإمارات الطبية.
وتم الاطلاع من خلال برنامج علمي وورش عقدت في اليوم الأول للمؤتمر على أحدث التطورات في البحوث والدراسات في هذا المجال، ليوفر بذلك المؤتمر، التعليم الطبي المستمر للأطباء والمتخصصين بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير مهاراتهم على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال. وقالت الدكتورة ساره البستكي رئيسة جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم: إن هذا المؤتمر يتميز بمشاركة نخبة من رواد جراحة القولون والمستقيم باستخدام الروبوت وأحدث التقنيات في علاج سرطان القولون والمستقيم، ويأتي المؤتمر بالتزامن من حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم في شهر مارس الجاري.

دبي
القولون
جمعية الإمارات الطبية
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