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الجامعة القاسمية تفتتح ملتقى الجاليات

الجامعة القاسمية تفتتح ملتقى الجاليات
5 مارس 2023 01:34

الشارقة (وام)

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 افتتح الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، بحضور لفيف من سفراء وقناصل الدول المعتمدين لدى الدولة والهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، ملتقى الجاليات بالجامعة القاسمية تحت شعار (محبة وتعايش).
وتفقد مدير الجامعة والحضور، خلال الافتتاح، الأجنحة المشاركة في الملتقى التي بلغ عددها (61) جناحاً تعبر عن تاريخ الدول التي ينتسب لها طلبة الجامعة، وحضارتها.
ويعكس ملتقى الجاليات الذي تحرص على تنظيمه عمادة شؤون الطلبة ضمن فعالياتها وأنشطتها سنوياً، التنوع الثقافي في الجامعة في ظل تعدد جنسيات الطلبة الدارسين التي تصل إلى 115 دولة حول العالم.
وخلال الجولة، عرّف الطلبة بتاريخ بلدانهم وحضارتها وعاداتهم، مستعرضين عدداً من الصور والأعلام ذات الصلة بموروثات ثقافة أوطانهم وتاريخها وما تشتهر به من صناعة وزراعة ومواقع تراثية. وقدم الطلبة العديد من الفقرات الشعبية والتراثية، وما يتصل بذلك من عروض فنية وثقافية لدولهم.

الجامعة القاسمية
الشارقة
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