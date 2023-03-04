«صحة» تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأشعة في العين

العين (وام)

تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - أكبر شبكة للرعاية الصحية، وإحدى الشركات التابعة لـ «بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات - الدورة الـ12 من مؤتمر «صحة» العالمي لطبّ الأشعة يومي 4 و5 مارس 2023 في جامعة الإمارات في مدينة العين.

ويركز المؤتمر - الذي يستمر يومين - بشكل أساسي على آخر ما توصل إليه العلم من تطورات وتحديات في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات ذات النقاط المهمة، بما في ذلك التصوير التخصصي للسكتة الدماغية والأشعة التداخلية والتصوير التخصصي للأوعية، والتصوير التخصصي للمرضى النساء، وأشعة الثدي، وأشعة الطوارئ، والتصوير التخصصي لمرضى الحوادث، والأشعة الخاصة لطب الأطفال، وأحدث البروتوكولات المستخدمة، والتصوير الدقيق للمرضى الذكور.

كما يتناول المؤتمر كل ما يهم الجراحين من التشخيص الإشعاعي للمضاعفات التي قد تنجم عن التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر للحضور الفرصة لمشاركة آرائهم وخبراتهم مع زملائهم من جميع أنحاء العالم كما يمنحهم فرصة الانضمام لبرنامج المناقشات متعدد التخصصات والذي يتمحور حول أحدث التطورات في مجال طب الأشعة.

وسيتيح المؤتمر كذلك فرصة لبناء شبكة من جسور التواصل مع المحاضرين والزملاء المشهود لهم بالكفاءة والتميز دولياً، والحصول على اعتمادات التعليم الطبي المستمر.

وسيتم اعتماد الدورة الـ 12 من مؤتمر صحة العالمي لطب الأشعة من قبل دائرة الصحة - أبوظبي للحصول على شهادات التعليم الطبي المستمر بمعدل 16.25 ساعة.

وأكد د. جمال الدين القطيش، رئيس قسم التصوير السريري والأشعة التداخلية في قطاع العين التابع لشركة صحة: «يضم مؤتمر صحة العالمي لطب الأشعة نخبة من المتخصصين في مجال طب الأشعة».