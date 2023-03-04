الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً. تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 19:07 والجزر الثاني عند الساعة 26:06.
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والمد الثاني عند الساعة 21:43 والجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.