190 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ضمن عملية «الفارس الشهم 2». وبلغ مجموع طائرات المساعدات حتى الآن 190 طائرة شحن تحمل 5414 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال واحتواء تداعياته.

كما دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الراغبين بالتطوع للانضمام إلى حملة «جسور الخير» للمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، غداً في «مبادلة ارينا-أبوظبي» من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً.