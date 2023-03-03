السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

190 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا

190 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا
4 مارس 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
ملك ماليزيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

واصلت الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ضمن عملية «الفارس الشهم 2». وبلغ مجموع طائرات المساعدات حتى الآن 190 طائرة شحن تحمل 5414 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال واحتواء تداعياته.
كما دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الراغبين بالتطوع للانضمام إلى حملة «جسور الخير» للمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، غداً في «مبادلة ارينا-أبوظبي» من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً.

المساعدات الإماراتية
الإمارات
سوريا وتركيا
سوريا
تركيا
زلزال تركيا
الزلزال المدمر
مساعدات الإمارات
عملية الفارس الشهم 2
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©