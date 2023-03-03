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تعاون بين «الوطنية لحقوق الإنسان» و«وسيط المملكة» في المغرب

تعاون بين «الوطنية لحقوق الإنسان» و«وسيط المملكة» في المغرب
4 مارس 2023 01:30

الرباط (وام) 

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بحث وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، مع معالي محمد بنعليلو «مؤسسة وسيط المملكة» في المغرب سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واطلع وفد الهيئة خلال زيارته لمؤسسة «وسيط المملكة» على الممارسات الحقوقية الفضلى التي تقوم بها المؤسسة.
وكان وفد الهيئة برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان شارك في فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة «وسيط المملكة» بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، والذي عقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط. 
ويأتي هذا المؤتمر الدولي في إطار احتفاء مؤسسة وسيط المملكة «ديوان المظالم سابقاً» بالذكرى العشرين لتأسيسها باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة، تعنى بإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وصيانة حقوق المجتمع مع المؤسسات الحكومية وفق صلاحيتها سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المتضررين.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
المغرب
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