حاكم رأس الخيمة: الأطفال أمل المستقبل الواعد

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أبناءه طلبة الصف الأول من المدرسة الابتدائية الدولية في خزام التابعة لأكاديمية رأس الخيمة، في لقاء سنوي، ساده حوار أبوي تفاعلي يعكس حرص سموه واهتمامه بالنشء الجديد، ومتابعته لكل الجوانب التي تضمن لهم طفولة سعيدة، وتؤمن لهم الحصول على أفضل مستويات التعليم. وشارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أبناءه غرس شتلات من شجرة «السمر»، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وتعريفهم بأهمية الحفاظ على استدامة الطبيعة من خلال تبني السلوكيات الإيجابية، وأكد سموه أن اللقاء بأبنائه الأطفال، فرصة للتواصل مع عالم سماته البراءة والنقاء والعفوية، وأنهم فرح الحياة، وسعادة الحاضر، وأمل المستقبل الواعد.