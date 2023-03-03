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«إدارة المعاشات» يعقد اجتماعه الثاني

«إدارة المعاشات» يعقد اجتماعه الثاني
4 مارس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الثاني لعام 2023 الذي عقد أمس الأول في مقر الهيئة بأبوظبي.
جدير بالذكر، أن إحصائيات الهيئة عن شهر يناير 2023 تشير إلى ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 10129 جهة مقارنة بنحو 7185 جهة عمل خلال يناير من عام 2022، فيما ارتفع عدد المشتركين إلى 97941 مشتركاً، مقارنة بنحو 86982 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر يناير 2023 نحو 18997 متقاعداً مقارنة بنحو 16864 متقاعداً خلال يناير من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين 8414 مستحقاً، مقارنة بنحو 7912 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى مستوى النفقات التأمينية، فقد بلغت قيمتها 392.920.347 درهماً خلال يناير 2023، مقارنة بنحو 342.360.481 درهماً خلال يناير 2022.

محمد الحسيني
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
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