خولة السويدي: «طموح زايد 2» يتحدى المستحيل

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن مهمة إطلاق «طموح زايد 2» التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، تجسد طموح دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية بقطاع الفضاء، وسعي قيادتها الحكيمة المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه وترسيخ هذا التوجه كقيمة في هوية الدولة وثقافة أبنائها، حيث تمثل هذه المهمة أمل شباب الدولة بمستقبل مشرق، مستقبل يواصل فيه شباب الإمارات المنافسة على العالمية في كل المجالات العلمية.

وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على هذا الإنجاز الوطني الذي يبشر بمزيد من النجاحات التي ستسهم في تطوير علوم الفضاء وتعزيز حضور ومكانة الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، مشيرة إلى أن المهمات العلمية والتجارب والأبحاث التي سيعمل عليها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ستترك بصمة علمية واضحة في تاريخ استكشاف الفضاء وعلومه، وتعزز من مساهمة دولة الإمارات في مجال الفضاء والاكتشافات العلمية لخدمة الإنسانية والمجتمع العلمي.