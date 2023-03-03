دبي (وام)

شهدت دبي، أمس، إطلاق جمعية الخليج لاقتصاديات الصحة، والتي تهدف لأن تكون ملتقى لمتخصصي وخبراء اقتصاديات الصحة من دول الخليج العربي، وتبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق الصحي، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بدول المنطقة.

وتم الإعلان عن تأسيس وإطلاق الجمعية في اجتماع عقد بدبي، بحضور خبراء ومتخصصين من السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر، وعُمان.

شارك في الاجتماع، مسؤولون من وزارات الصحة بدول الخليج والمجلس الصحي السعودي ومركز اقتصاديات وسياسات الدواء بالسعودية والجامعات الخليجية، ومنها كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، وجامعة الملك سعود، وجامعة الفيصل، وجامعة قطر.

وجاء تأسيس الجمعية بمبادرة من الدكتورة سارة الدلال، رئيس شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، التي أكدت أن الجمعية تأسست لتجمع المتخصصين والخبراء في مجال اقتصاديات الصحة والباحثين وصناع القرار من دول الخليج العربي، ولإتاحة المجال لمناقشة وطرح رؤية مشتركة وخطة تعاون لتعزيز مجال اقتصاديات الصحة في المنطقة.

وأضافت الدكتورة الدلال أن الجمعية الجديدة تهدف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق الصحي، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ما يعمل على تطوير القطاع الصحي، ويحقق أعلى كفاءة.

وقالت الدلال، إن جمعية الخليج لاقتصاديات الصحة هي مبادرة إماراتية لاجتماع الجهات المعنية بمجال اقتصاديات الصحة في دول الخليج العربي للتعاون، ولمناقشة سبل تحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، واستكشاف كيفية تحقيق المزيد باستخدام الموارد الصحية المتاحة، وصياغة حلول عملية وقابلة للتطبيق، ما يسهم في زيادة وتيرة تقدم الدول نحو تمويل مستدام، وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجديع، الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة السعودية، رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، إن الجمعية تأسست بمبادرة إماراتية للارتقاء بمفهوم اقتصاديات الصحة، والتعريف به وتوفير التدريب والتطوير للكوادر العاملة في المجال.

ونوه الجديع بأهمية تشكيل الجمعية لتسهم جمع خبرات المتخصصين في اقتصاديات الصحة بدول الخليج، ومناقشة التحديات وإعداد مناهج عملية عن التخصص في كليات الصحة بالمنطقة.

وذكر أن الجمعية الخليجية ستعمل على إقامة المؤتمرات التي تتيح تبادل الخبرات بين المتخصصين، وفي الوقت نفسه دعم صناع القرار على اتخاذ القرارات الحكيمة المتعلقة بموازنات الإنفاق الصحي.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع، وضع أسس التعاون المشترك بين دول الخليج في مجال اقتصاديات الصحة.