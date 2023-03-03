«تعليم» تعتمد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشرة ظهراً، وفي الأيام الأخرى من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

فقد اعتمدت المؤسسة الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، ويسلّم الطلبة من صفوف الثالث لغاية الثاني عشر المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب» في الفترة الواقعة من 6 لغاية 10 مارس الجاري.

ويؤدي الطلبة امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس. ويكون زمن الامتحان من الساعة الثامنة والنصف لغاية العاشرة، ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية في 14 مارس، والعلوم الصحية يوم الجمعة 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء يوم الجمعة 24 مارس.

أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي، فيؤدون لغاية 14 مارس امتحانات المواد الدراسية نفسها، ليمتحنوا بعدها يوم الاثنين 20 مارس مادة الرياضيات التطبيقية، وفي 21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية.

وتكون فترة الاختبار يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر.

وفي الموجهات العام للامتحان، أشارت مؤسسة الإمارات للتعليم أن الامتحان سيكون ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي إلى المدرسة، وتكون إلكترونية وورقية لبقية الصفوف في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. ويطبّق طلبة الثاني عشر امتحاناً كتابياً إلكترونياً في اللغة الإنجليزية. ووجهت المؤسسة أنه على الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي خلال فترة الامتحانات، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة. ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التعليم الخاص والتسامح جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي، ما عدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والامتحان الكتابي لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية التي ستطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. فيما يقدم طلبة الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم.

وتطبق امتحانات إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات والفيزياء، والعلوم.