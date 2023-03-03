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«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختتم فعاليات الابتكار

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختتم فعاليات الابتكار
4 مارس 2023 01:30

أبوظبي (وام)

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اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية شهر الابتكار بندوته الثانية ضمن موسمه الثقافي 2023 التي عقدت تحت عنوان: «الابتكار نهج التميز لمجتمع مستدام». وأكدت الندوة أن الحرص على الابتكار يمثل أساساً لمستقبل مستدام، وأنه هو الرافد للإنجاز والنجاح، وينبغي غرس بذور الابتكار والإبداع بين الأجيال، وتُعد الندوة إحدى مبادرات الأرشيف والمكتبة الوطنية في عام الاستدامة، إذ تسلط الضوء على صفحة في السجل الثري للدولة في الحفاظ على الاستدامة وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال. 
بدأت الندوة بحديث أول مُحكِّمة ومقيّمة إماراتية للمشاريع الهندسية المهندسة أنوار الشمري عن الابتكار في الدولة، حيث عرفت الابتكار وفرّقتْ بينه وبين الإبداع، وتطرقت إلى أهمية الابتكار، ومجالاته، وأفضل الممارسات فيه، ومراحل تطبيقه في الدولة، ومؤشر الابتكار العالمي، والابتكار في المؤسسات، والتوجهات المستقبلية، ثم تحدثت الدكتورة وديمة غانم بن حمودة الظاهري، الأستاذة المساعدة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن الإبداع والابتكار من المفهوم إلى المهارة. 
من جهته، تحدث سعيد بالهول، مدير أعمال تنفيذية، خبير أمن المعلومات وتقنياتها، عن مسار الاستدامة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتحدثت مروة النقي، الخبيرة في العمليات التجارية، عن الابتكار وصناعة المستقبل.. هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً، وسلطت الضوء على «الهيئة» كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وعلى خريطتها الاستراتيجية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
الابتكار
شهر الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
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