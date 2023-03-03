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«الشؤون الإسلامية والأوقاف»: شهر القراءة مبادرة حضارية رائدة

محمد مطر الكعبي ومحمد سعيد النيادي
4 مارس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن شهر القراءة مبادرة حضارية ثقافية رائدة تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- لتغذية عقول الأجيال وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وجعلها عادة أصيلة ضمن الأنشطة اليومية، فممارسة القراءة والمداومة عليها تحفز العقل على الكتابة والاطلاع على خلاصة منتجات الفكر البشري.
من جانبه، قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: تقوم الحضارات على العلم والفكر، وتعتبر القراءة الجسر الموصل بينهما بفتح أبواب المعارف في شتى المجالات التي تخدم الإنسانية، لذا كانت الخطوة المباركة من قيادتنا الرشيدة في تمهيد سبل الارتقاء الحضاري على أرض دولتنا الغالية، فيأتي شهر القراءة ليعكس رؤى حكيمة ومنهجية متميزة لحكومتنا التي تبادر بإثراء ودعم ممكنات البيئة الثقافية والمعرفية في الدولة بما يسهم في بناء جيل من قادة المستقبل المتسلحين بالثقافة والمعرفة، فالإنسان القارئ المثقف هو من يستطيع أن يسمو بوطنه ومجتمعه في فضاءات المعالي ودرجات الرقي ووضع لمسات بارعة في خريطة النهضة الحضارية من أجل أجيال المستقبل.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
شهر القراءة
شهر القراءة الوطني
محمد مطر الكعبي
محمد سعيد النيادي
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