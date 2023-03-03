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«بلدية أبوظبي»: طلب السلع الغذائية المدعومة عبر «تم»

أحد مراكز توزيع السلع الغذائية المدعومة للمواطنين في أبوظبي (من المصدر)
4 مارس 2023 01:31

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن خدمة طلب السلع الغذائية المدعومة أصبحت متاحة الآن عبر منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم»، ومن دون الحاجة لزيارة مراكز التوزيع للحصول على السلع الغذائية.
وأكدت البلدية أن توفير الخدمة إلكترونياً يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم خدمة شراء المواد الغذائية المدعومة بالقرب منهم، ورفع نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز معايير جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع، علماً بأن رسوم التوصيل قيمتها 36.75 درهم في حال طلب التوصيل.
وتعمل بلدية مدينة أبوظبي بشكل مستمر على توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية في كافة منافذ البيع المنتشرة ضمن نطاقها الجغرافي، والتي تقدم عشرات السلع الغذائية الأساسية، مثل: الأرز والدقيق والبقوليات والمياه المعبأة، ومجموعة مختلفة من الزيوت ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى عدد من المواد الغذائية الأخرى، كالمعلبات والتمور والمجمدات والعصائر، وغيرها من المواد، مثل المنظفات.
وفي ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المدعومة، خلال الشهر الفضيل عبر مضاعفة عدد مركبات توصيل المواد الغذائية لتلبية الطلبات المتزايدة، ومضاعفة كميات ومخزون المواد الغذائية، ومضاعفة مخصصات المواد الغذائية المحددة للأسر.
وتعمل بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها على تخفيض أسعار المواد الغذائية وزيادة أعدادها، بما يتوافق مع السوق المحلي، وبما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة.
ويشار إلى أن صرف المخصصات من السلع الغذائية المدعومة يكون للأسر المستفيدة والحاصلة على بطاقة الصرف خلال الشهر دون تحديد تاريخ معين للاستحقاق، ولا يتم صرف المخصصات المحددة للأسر عن الشهر المُنقضي أو الشهر القادم، وتتم إضافة الأبناء للأم المتزوجة من غير المواطن ببطاقة الصرف، باعتبارهم أبناء المواطنات مع تقديم المستندات المطلوبة.
وتتم إضافة الأبناء للمُطلقات ببطاقة الصرف في حالة أن الحضانة للأم، مع تقديم المستندات المطلوبة.
يجوز إيقاف أو إلغاء البطاقة في حال إساءة الاستخدام.

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