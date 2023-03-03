«مساعد افتراضي» لمستخدمي النقل بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة النقل بعجمان، خدمة «المساعد الافتراضي» عن طريق تطبيق «الواتساب»، وذلك من منطلق حرص «الهيئة» على تقديم خدمات استباقية، تستشرف المستقبل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، ومواكبة أحدث التطورات في المجال التقني.

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير إدارة الدعم المؤسسي بـ«الهيئة»، إنه تمت إضافة «المساعد الافتراضي» من أجل تغطية الطلب المتزايد على خدمات «الهيئة»، وخدمة اكبر عدد من المتعاملين خلال فترة زمنية قياسية. وأضاف أنه يمكن للمساعد الافتراضي تقديم خدمات للمتعاملين، مثل طلب مركبات الأجرة، وتعبئة بطاقة «مسار»، وذلك للوصول للمتعامل من خلال مختلف قنوات تقديم الخدمة، وتقليص المدة اللازمة لتقديم الخدمة، وتشجيع المتعاملين على استخدام تطبيق «الواتساب»، الذي يُعد من أهم التطبيقات والأكثر تداولاً بين كافة فئات الجمهور.