بلدية دبي تستعد لإطلاق «سوق رمضان»

دبي (الاتحاد)

تستعد بلدية دبي لإطلاق فعالية «سوق رمضان» في شارع البلدية القديم ضمن منطقة ديرة، غداً وتستمر حتى 15 مارس الجاري، بين الساعة 10 صباحاً و8 مساءً، وتهدف الفعالية إلى الترويج لمحتوى الأسواق التقليدية ومنتجاتها، والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر الفضيل، إضافةً إلى دعم المستثمرين في الأسواق وتشجيع الإقبال عليها.

وقال منصور عبد النور الريس، مدير إدارة التراث العمراني والآثار بالإنابة في بلدية دبي: «يُعدُّ سوق رمضان من الفعاليات الترفيهية، التي تعكس تراث وعادات وأصالة إمارة دبي، واستعداداتها وتحضيراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تُعتبر فكرة السوق مشابهة للأسواق القديمة في الإمارة، التي كانت مقصداً للأهالي لتوفير احتياجاتهم الشخصية والمنزلية والتجهيز لرمضان».

وأضاف منصور الريس: «حرصت البلدية على إقامة فعالية ترفيهية احتفالاً بقدوم الشهر المبارك، تجذب مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح لزيارة السوق والتعرف على مجموعة واسعة من أبرز المستلزمات والهدايا، والملابس، والمنتجات الغذائية المعروضة فيه، والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة، إضافةً إلى أفضل العروض والفعاليات طيلة أيام السوق العشرة».

وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغراً إلى جانب السوق التراثي، تتألف من 20 كشكاً للسوق المصغر، منها 15 كشكاً مخصصاً للمحلات في سوق شارع البلدية، و5 أكشاك لدعم مشاريع المواطنين المحلية، حيث سيحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية، و«حق الليلة»، إلى جانب العديد من الخدمات العامة والترفيهية، وعربات للطعام والمأكولات الشعبية، والعروض الحية الخاصة بالأطفال بين الساعة 4 و8 مساءً.