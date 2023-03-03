الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:42 واالجزر الأول عند الساعة 18:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:18 والمد الثاني عند الساعة 08:17 الجزر الأول عند الساعة 14:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:17 .