هطول أمطار مصحوبة بالبَرَد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) واصلت الأمطار، متفاوتة الشدة، المصحوبة بالبَرَد، هطولها اليوم على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي شرقاً، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تشهده الدولة، أدى إلى تكوّن سحب ركامية ممطرة مع بَرَد ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار، تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة، تؤدي إلى تدني الرؤية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، وامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وحذر المركز الوطني للأرصاد قائدي المركبات والجمهور من ارتياد أماكن جريان الأودية، وتجمعات المياه، والقيادة بحذر أثناء هطول الأمطار المصحوبة بالبرد على المناطق الشرقية من الدولة، وشمل هطول الأمطار الغزيرة مع البَرَد مناطق طريق خورفكان الذيد، ووشاح بالشارقة، والغيل وسهيلة طريق الحنية وأذن وطريق رأس الخيمة في رأس الخيمة، وكدرا وأصفني.
ووفقاً للمركز، فقد ساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً، يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان. ووفقاً لتقرير الحالة الجوية الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، فإن الحالة الجوية الحالية على الدولة التي بدأت خلال الفترة من الأربعاء 1 إلى السبت 4 مارس 2023، يستمر تأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً، فمن المتوقع تكوّن بعض السحب الركامية. وذكر أن خلال فترة الحالة الجوية يسود طقس خلال الحالة غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وعلى فترات غرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.