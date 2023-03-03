امتحانات الفصل الثاني «صباحية» في رمضان لطلبة الـ 12

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشرة ظهراً، وفي الأيام الأخرى من الساعة الثانية عشر ظهراً لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. فقد اعتمدت المؤسسة الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. ويسلّم الطلبة من صفوف الثالث لغاية الثاني عشر المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب» في الفترة الواقعة من 6 لغاية 10 مارس الجاري، ويؤدي الطلبة امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس. ويكون زمن الامتحان من الساعة الثامنة والنصف لغاية العاشرة. ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية في 14 مارس، والعلوم الصحية يوم الجمعة 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء يوم الجمعة 24 مارس. أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي، فيؤدون لغاية 14 مارس امتحانات المواد الدراسية نفسها، ليمتحنوا بعدها يوم الاثنين 20 مارس مادة الرياضيات التطبيقية، وفي 21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية. وتكون فترة الاختبار يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر.

