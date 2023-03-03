هزاع المنصوري: راقبت وصول والتحام مركبة دراقون واستقبال طاقم Crew-6 من مركز جونسون

قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": «راقبت لحظة بلحظة وصول والتحام مركبة دراقون واستقبال طاقم Crew-6 من مركز التحكم بالمهمة في مركز جونسون».

وأضاف المنصوري: «المرحلة القادمة للرواد الجدد هي عملية التأقلم على الجاذبية الصغرى في الأسبوع الأول لهم على متن المحطة».