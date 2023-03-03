شرطة أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة التوقف في وسط الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة.



وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فورا بمركز التحكم والسيطرة 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.



ودعت السائقين الى ترك مسافة كافية وآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية.



وحذرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى الانشغال عن الطريق وبالتالي تؤدي الى حوادث مرورية.