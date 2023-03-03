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نجاح التحام المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية

نجاح التحام المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية
3 مارس 2023 10:57

التحمت المركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وطاقم Crew-6  بمحطة الفضاء الدولية بنجاح.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي، وستسهم النتائج المتوقعة حول هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركبة دراجون
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
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