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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
3 مارس 2023 08:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رومين راديف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جالاب دونيف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
بلغاريا
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