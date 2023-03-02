«الوطني الاتحادي»: أهمية الدور البرلماني في التصدي للتغير المناخي

الرباط (الاتحاد)

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانات من أجل التصدي لتداعيات التغير المناخي، من خلال إصدار التشريعات الداعمة للبيئة واستخدامات مصادر الطاقة النظيفة، ومراقبة الميزانيات وتقديم الدعم للمبادرات والإجراءات التي تحمي البيئة وتقلل من التأثيرات عليها. جاء ذلك خلال مداخلة عائشة محمد الملا، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال اجتماع اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان البحر الأبيض في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع «نتيجة COP27 وتأثير تغير المناخ».

وشددت الملا على ضرورة زيادة الوعي حول دور البرلمانيين في التصدي للتغير المناخي الذي أصبح من الأولويات في العمل السياسي والاجتماعي؛ لتأثيره على جميع نواحي الحياة، كما نوهت إلى أهمية التركيز على تفعيل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وقالت عائشة الملا، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن دولة الإمارات ستستضيف هذا العام مؤتمر «كوب 28» في مدينة دبي، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، مؤكدة أن قضية التغير المناخي أولوية لدولة الإمارات وقيادتها، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية.

ونوهت إلى أن استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية بلغت أكثر من 40 مليار دولار، كما خصصت 600 مليار درهم للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، وبالتالي وضع إطار شامل لمواجهة التداعيات المناخية المتوقعة.

إلى ذلك، قال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال مشاركة الشعبة البرلمانية، في اجتماع اللجنة المنعقد في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع «تهديدات الأنشطة الإرهابية والإجرامية على أمن واستقرار مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، إن مكافحة الإرهاب وضمان حقوق ضحايا الإرهاب، واجب إنساني، لا بد من حشد كافة الجهود وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والبرلمانية لدرء هذا الخطر المحدق بالإنسانية.

في هذه الأثناء، أكدت الدكتورة هند حميد العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أمس، في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع «التطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، على ضرورة تسليط الضوء على المدنيين المتضررين المباشرين من الحروب والصراعات عند مناقشة التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة وما خلفته النزاعات من آثار سياسية واقتصادية، حيث إن المدنيين في أمس الحاجة إلى الدعم الإنساني.