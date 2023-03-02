لجنة «الوطني» تعتمد برامج منح الزواج

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقرر اللجنة، خلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، وتتضمن خطة عمل دراسة الموضوع دعوة الجهات المعنية في الدولة، والاطلاع على المعلومات والإحصائيات ذات الصلة وعقد حلقة نقاشية.