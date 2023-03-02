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«صحية الوطني» تعتمد تقرير «الأمن المائي»

«صحية الوطني» تعتمد تقرير «الأمن المائي»
3 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة التقرير واعتماده، حيث اشتمل على الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال دراسة الموضوع، والتحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والحلول المقترحة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.

لجنة الشؤون الصحية والبيئية
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الأمن المائي
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