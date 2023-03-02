الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

البواردي ووزير دفاع موزمبيق يبحثان التنسيق المشترك

محمد البواردي وكريستافو أرتور تشوم خلال اللقاء (وام)
3 مارس 2023 01:50

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، معالي كريستافو أرتور تشوم، وزير الدفاع بجمهورية موزمبيق، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.
تم خلال اللقاء الذي حضره مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها. 
ووقع الجانبان اتفاقية لـ «التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب» التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في جمهورية موزمبيق، وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.
حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الموزمبيقي.

محمد البواردي
الإمارات
موزمبيق
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©